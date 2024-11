Ministra zabiera głos. "Nie możemy karać pracowników"

- Projekt Lewicy jest o wolnej Wigilii, jest o tym, aby dać polskim rodzinom dodatkowy, w pełni wolny dzień od pracy. To nie jest i nie powinien być projekt o zabieraniu komuś czegoś. Pamiętam zobowiązanie całej Koalicji 15 października: nic co dane, nie będzie odebrane - mówiła ministra.

Wolna Wigilia za dodatkowy dzień handlu

We wtorek komisje gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny wprowadziły do projektu poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską. Komisje opowiedziały się za wejściem w życie przepisów dopiero w lutym 2025 r. oraz za wprowadzeniem do projektu poprawki KO, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe. Według obecnych przepisów handlowe są dwie niedziele w ostatnim miesiącu roku (w 2024 roku to 15 i 22 grudnia).