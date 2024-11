Rewolucja w grudniowym handlu. Zielone światło od komisji

Na wolną Wigilię trzeba będzie poczekać

Wcześniej komisje wprowadziły do projektu poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską. Komisje poparły m.in. zmianę, by nowe rozwiązania weszły w życie od lutego 2025 r.

Komisje opowiedziały się również za wprowadzeniem do projektu poprawki KO, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe . Według obecnych przepisów handlowe są dwie niedziele w ostatnim miesiącu roku (w 2024 roku to 15 i 22 grudnia).

Większości głosów komisji nie uzyskała za to poprawka zgłoszona przez posła Polski 2050 Ryszarda Petru, by każda pierwsza niedziela miesiąca była handlowa. Poseł zapowiedział, że poprawka zostanie zgłoszona jako wniosek mniejszości. Drugie czytanie projektu w Sejmie zaplanowano na środę.

Ożywiona dyskusja

Klaudia Jachira (KO) oceniła, że projekt jest przygotowany z "pobudek czysto populistycznych", a jego wnioskodawcy stawiają przedsiębiorców "pod ścianą". - Teraz próbujemy na to zareagować i wprowadzamy coś, co jest jakimś sposobem kompromisu i od razu słyszymy negatywną opinię. Nie na to się umawialiśmy, Koalicjo 15 października - powiedziała posłanka KO, odnosząc się do poprawki w sprawie dodatkowej handlowej niedzieli w grudniu.