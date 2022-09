Minister: węgla w dobrej cenie nie starczy dla wszystkich

Zachęcamy do zakupów węgla na raty - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że "węgla, który jest w dobrej cenie, jest z krajowego wydobycia, nie ma w takiej ilości, że wystarczy dla wszystkich". - Tego nie obiecywaliśmy i obiecać nie możemy - podkreślała.

- Jeśli chodzi o ilość węgla to, co słyszymy to, że węgiel jest i będzie. Wyzwaniem jest jego cena dla węgla z importu. On płynie z zagranicy - niezmiennie Kolumbia, Indonezja, Australia, RPA i nawet koszty transportu to jest coś, co wpływa na jego ostateczną cenę - tłumaczyła na antenie Polsat News minister Moskwa.

"Węgla jest dużo"

Minister deklarowała, że węgla z importu na dzisiejszym polskim rynku jest bardzo dużo". - PGE Paliwa i Węglokoks konsekwentnie ten węgiel, który wypływa odsiewają i przekazują do składów. Ta cena, w której ten węgiel sprzedają to jest 2100 zł netto, do różnych składów na terenie całej Polski. Plus VAT i ewentualna marża na poziomie składu - mówiła minister.

Na uwagę, że dodatek węglowy wystarczy tak naprawdę na zakup jednej tony węgla, minister klimatu odpowiedziała: "nikt nie powiedział, że węgiel czy jakikolwiek inny surowiec jest, czy będzie za darmo, choć widzę, że takie przekonanie z jakiegoś powodu się zrodziło".

"Zachęcamy do zakupów na raty"

- Ten węgiel, który jest w dobrej cenie, jest z krajowego wydobycia, ale nie jest on w takiej ilości, że wystarczy dla wszystkich. Tego nie obiecywaliśmy i obiecać nie możemy. To, do czego zachęcamy, to do zakupów na raty - mówiła Moskwa.

Anna Moskwa powiedziała, że powinno się to robić "nawet w takiej trosce o sąsiada". - Widzimy te duże kolejki pod kopalniami. One wynikają z tego, że po pierwsze - każdy chce kupić węgiel z wydobycia krajowego, ale też chce się zabezpieczyć na tą, a jeszcze często na kolejną zimę - powiedziała.

Wcześniejsze deklaracje

Jeszcze na początku czerwca rzecznik rządu Piotr Mueller mówił, że "odradza kupowanie teraz węgla". Jak mówił "zaraz przez politykę spółek Skarbu Państwa dojdzie do obniżenia ceny". Mueller podkreślał, że będzie to "jeszcze w tym miesiącu".

- Skracamy łańcuchy dostaw węgla poprzez spółki Skarbu Państwa, on będzie wiele tańszy niż w tej chwili. To będzie stopniowo spadało (..), będziemy robić presję cenową na niższą cenę - mówił.

