To może być jeden z rekordzistów wakacji kredytowych. "Jego korzyść to 409 tysięcy złotych"

Wakacje kredytowe. "Częściej przychodzą z większymi kredytami"

- Dawno to zrobiliśmy. Ale wyjaśnijmy. Po pierwsze, od razu napisaliśmy do UOKiK, że do końca września ta możliwość we wszystkich kanałach będzie. Mimo to urząd wszczął postępowanie. Ostatecznie przyspieszyliśmy termin wdrożenia - tłumaczył. Zdaniem Gdańskiego "to nie jest aż tak kłopotliwe, żeby w kanale online złożyć najpierw jeden, a po paru tygodniach drugi wniosek". - Więc w żaden sposób nie ograniczaliśmy prawa klientów do skorzystania z wakacji w pełnym wymiarze - stwierdził.