Kredytobiorcy na wakacjach. "Z punktu widzenia niektórych to jest jakiś dyskomfort"

Od strony czysto technicznej zostanie nam na przykład trzy tysiące złotych więcej na rachunku. To jest coś, co niesie pokusę - tak o wakacjach kredytowych mówił na antenie TVN24 Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach. Zalecił też "przerzucenie" na konto oszczędnościowe środków, które miałyby pójść na spłatę kredytu.

Wakacje kredytowe - ile osób złożyło wniosek?

- Z tego, co mi wiadomo, z tego co mówią mniej lub bardziej oficjalnie bankowcy, to mniej więcej połowa ludzi, którzy są uprawnieni do wakacji kredytowych już złożyła wniosek. Z jednej strony to jest dużo, bo raptem tydzień minął od "odpalenia" tego programu. Ale z drugiej strony bankowcy mówią, że to powoli przestaje rosnąć. Może nie być tak, jak wychodziło z różnych badań, że 75-80 procent ludzi (uprawnionych - red.) z tych wakacji skorzysta - powiedział Samcik.