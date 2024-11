Kryzys szwedzkiego lidera rynku. "Nikt nie ma kryształowej kuli"

Northvolt poinformował w piątek, że potrzebuje od 1 do 1,2 mld dolarów wsparcia na restrukturyzację . Ogłosił też, że zamierza sprzedać fabrykę systemów magazynowania energii w Gdańsku, bo działalność szwedzkiej firmy nie będzie tam dalej kontynuowana . Natomiast w październiku jego spółka zależna, Northvolt Ett Expansion AB, złożyła wniosek o upadłość.

"Nikt nie ma kryształowej kuli"

Komisja Europejska zaangażowała się we wspieranie 160 projektów bateryjnych, także realizowanych przez szwedzkiego giganta . Inicjatywy nazwano "europejskim sojuszem bateryjnym", który miał skupiać europejskie projekty pod wspólnym, unijnym parasolem. Miało to pozwolić na zbudowanie wydajnych łańcuchów wartości i skumulowanie finansowania.

Z kolei przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że celem wsparcia jest to, by UE była w stanie pokryć sama dwie trzecie zapotrzebowania na baterie. Pytana, czy pomimo kryzysu Northvolt cel ten pozostaje aktualny i jest nadal możliwy do zrealizowania, rzeczniczka KE odpowiedziała: "Nikt nie ma kryształowej kuli".