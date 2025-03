"To absolutny wyjątek w skali europejskiej"

Wieś z cechami miasta

- Przywykliśmy do stosowania podziału na miasto i wieś. Dziś powinniśmy jednak zaktualizować ten podział na: miasto , wieś peryferyjną (kurczącą się, rolniczą) i wieś podmiejską . Ta ostatnia rośnie w siłę, przy jednoczesnym silnym procesie suburbanizacji miast. Ludność wyprowadza się z miast do przyległych obszarów wiejskich - wskazała profesorka IRWiR PAN dr hab. Monika Stanny..

Dodała też: - Z jednej strony ludzie potrzebują miejskości, ale też ciągnie ich do wiejskości. Dlatego wieś podmiejska przyjmuje cechy miejskie takie jak: rozwinięta infrastruktura drogowa, komunikacja publiczna, szkoły, miejsca do rekreacji, sklepy, przychodnie i tak dalej. Przy jednoczesnym rozproszeniu układu osadniczego, choć tu zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym dzieją się bardzo dynamicznie.

Rośnie liczba mieszkańców wsi

Rolnicy na polskiej wsi

- Dzisiaj ludność wiejska stanowi 40 procent ludności Polski - to około 15 milionów osób. Ta liczba utrzymuje się w zasadzie od czasów powojennych, choć dzisiaj wpływa na to przede wszystkim nadwyżka osób zamieszkujących wsie podmiejskie - powiedziała.

Z tych 15 mln mieszkańców wsi z rolnictwa utrzymuje się lub jest z nim związana tylko co piąta osoba, czyli 20 proc. (w 2004 r., w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej, była to co druga osoba).