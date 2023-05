Fala mandatów dla pieszych. "To wierzchołek góry lodowej"

Liczba osób ukaranych w 2023 roku za korzystanie z telefonu na przejściach dla pieszych przekroczyła już 2 tysiące. - To wierzchołek góry lodowej. Fizycznie nie da się postawić funkcjonariusza na każdym przejściu, na każdym skrzyżowaniu - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego.

Od września 2022 roku korzystanie z telefonu czy urządzenia elektronicznego na przejściu grozi mandatem w wysokości 300 zł. Według danych Komendy Głównej Policji, o których napisała "Rzeczpospolita", od stycznia do połowy kwietnia 2023 roku funkcjonariusze przyłapali 2265 osób, które przechodziły przez jezdnię, pasy lub torowisko, jednocześnie korzystając z telefonu. Dla porównania, w całym 2022 roku było to 4112 osób.

- Telefony komórkowe są częścią naszego krajobrazu, są już stałym elementem naszego funkcjonowania, natomiast niestety część kierowców oraz część pieszych korzysta z telefonów komórkowych, kiedy są aktywni w ruchu drogowym. Nie jest tajemnicą, że to w naturalny sposób potęguje ryzyko zdarzeń drogowych, natomiast o ile kierowcy wydają się być tutaj trochę bardziej zdyscyplinowani, tak patrząc na statystyki policyjne z 2022 roku i z tego roku, to pokazuje, że mamy problem - komentował we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego, dodając, że "to nie jest problem tylko polski, to jest problem ogólnoeuropejski i ogólnoświatowy".