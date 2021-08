Plan na "kampanię wrześniową". Przez stolicę przejdą masowe protesty

Podwyżki w budżetówce - dostaną je tylko najmniej zarabiający?

"Najprawdopodobniej do wspólnego protestu dołączy również Solidarność - dowiedział się 'DGP'. Premier myśli o całej sferze budżetowej i szuka rozwiązań, które mogłyby doprowadzić do wzrostu płac również dla tej grupy. Nic jednak nie jest jeszcze przesądzone - zapewnia Łukasz Schreiber, minister i szef Stałego Komitetu Rady Ministrów. Przypomina, że od 2015 r. średnie wynagrodzenie w służbie cywilnej przez pięć lat wzrosło o prawie 36 proc. Z naszych informacji wynika, że na podwyżki będą mogły liczyć tylko wybrane grupy tam, gdzie zarobki są najniższe" - czytamy w gazecie.

"Chodzi o około pół miliona osób. Związkowcy domagają się wzrostu o co najmniej 12 proc. Koszt takiej operacji to 14 mld zł. Jeżeli do tego doliczyć żądania płacowe nauczycieli, wydatki budżetu rosną o kolejne kilka miliardów złotych. Związkowcy przywołują słowa premiera o nadwyżce budżetowej wygenerowanej w połowie tego roku w wysokości 28 mld zł. Problem w tym, że jak zapowiedział wczoraj szef rządu, znaczna jej część trafi do samorządów. Chodzi o wyrównanie im strat związanych z obniżeniem podatków dla części podatników w ramach Polskiego Ładu" - pisze "DGP".