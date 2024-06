Ważna decyzja dla kredytobiorców. "Ryzyka wcale nie wygasły"

Rada Polityki Pieniężnej nie obniży stóp procentowych na rozpoczynającym się we wtorek, czerwcowym posiedzeniu – ocenił ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski. Jego zdaniem stopy pozostaną bez zmian w tym i w przyszłym roku.

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Obecnie główna stopa procentowa NBP , stopa referencyjna, wynosi 5,75 proc. i utrzymywana jest na tym poziomie od października 2023 r.

Przyznał jednak, że niższa od zakładanej przez ekonomistów, ale także przez sam Narodowy Bank Polski, realizacja ścieżki inflacyjnej w pierwszej połowie 2024 roku (wolniejszy wzrost poziomu inflacji - red.) może wzbudzić większą dyskusję na temat ewentualnych obniżek stóp procentowych. Dodał, że ciekawie zapowiada się w tym kontekście konferencja prasowa prezesa banku centralnego Adama Glapińskiego i to, jak się odniesie do niższej od oczekiwań realizacji inflacji.

- Niższa realizacja ścieżki inflacyjnej może wspierać, obecnie mało liczne, gołębie – czyli skłonne do obniżek stóp – skrzydło RPP, ale w naszym przekonaniu na faktyczną decyzję o obniżkach jest już za późno – powiedział ekonomista Banku Pekao.

Inflacja w celu NBP, ale "to chwilowe"

- Inflacja w maju wyniosła 2,5 proc. i jest równo w celu NBP, ale to chwilowe. Od lipca inflacja podskoczy ze względu na częściowe odmrożenie taryf na energię, czyli z powodów niebazowych. Ale także inflacja bazowa – bez uwzględnienia cen energii i żywności – będzie spadać coraz wolniej – stwierdził Kamil Łuczkowski.

- W nieodległej perspektywie zacznie się stopniowo podnosić, co będzie wynikać m.in. z niskiej bazy odniesienia, ale bardziej ze względu na coraz silniejsze ożywienie gospodarcze, domykającą się lukę popytową i utrzymującą się wysoką dynamikę wynagrodzeń. Ryzyka zagrażające powrotowi do celu inflacyjnego w dłuższym okresie, na które RPP wskazywała w ostatnim czasie i które były argumentami do utrzymywania przez RPP jastrzębiego nastawienia, wcale nie wygasły - dodał.