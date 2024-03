Tusk: zrobiliśmy krok do przodu

Premier: były setki godzin rozmów

- W kwestii wsparcia Polski dla Ukrainy, wsparcia militarnego, pomocy finansowej, dyplomatycznej, aktywności, jeżeli chodzi o akcesję do UE, wsparcie dla wejścia w NATO - to jest bezdyskusyjne, tutaj możecie liczyć na Polskę - mówił premier.

Donald Tusk odniósł się także do kwestii rolnictwa. - Jesteśmy bliscy rozwiązań - dotyczy to liczby produktów, które mogą napłynąć do Polski. Jesteśmy bliscy rozwiązań, aby tranzyt przez Polskę nie zakłócał rynku - powiedział Tusk.

- Polska przystąpiła do ofensywy dyplomatycznej w sprawie zablokowania importu rosyjskiego i białoruskiego zboża i innych produktów rolnych i uzyskaliśmy efekt równoznaczny z embargiem. Czekamy jeszcze na ostateczną, formalną decyzję, ale wydaje się, że jesteśmy o krok od tego, aby produkty rolne rosyjskie i białoruskie zostały przez UE obłożone cłem w wysokości 50 proc., co de facto oznacza spełnienie naszego wspólnego celu, jakim jest zablokowanie eksportu rosyjskiego i białoruskiego na teren Ukrainy - mówił polski szef rządu.

Szmyhal: Ukraina zgodziła się na pewne ograniczenia

"Koalicja pancerna"

Nowe przejścia, zakaz eksportu z Białorusi i Rosji

- Inicjatywa została poparta przez ministrów rolnictwa Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Czech. Nasz głos został usłyszany w Brukseli. KE zaproponowała zwiększenie cła na 50 procent na produkcję rolną z Rosji i Białorusi. Oczekujemy na podjęcie takiej decyzji przez Radę UE - mówił szef ukraińskiego rządu. Chodzi o przyjętą przez Sejm 7 marca uchwałę, w której wezwano KE do przedłożenia propozycji nałożenia sankcji w związku z importem rosyjskiej i białoruskiej żywności oraz produktów rolnych do Unii Europejskiej. "Import żywności i produktów rolnych z Rosji i Białorusi w dalszym ciągu generuje ogromne dochody dla rosyjskich i białoruskich producentów i handlowców oraz budżetów tych państw" - głosi uchwała. "Naszym moralnym obowiązkiem jest zaprzestanie handlu, który może bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się do wzmocnienia zdolności Rosji i wspierającej ją Białorusi do kontynuowania wojny z Ukrainą, tym bardziej że rosyjski import może obejmować zboża skradzione z okupowanych terytoriów Ukrainy" - podkreślono w uchwale.