Rewolucja dla właścicieli psów i kotów. Projekt "trudny do zaakceptowania"

Nie do przyjęcia jest sytuacja, że obowiązek czipowania będzie dotyczył tylko nowo narodzonych psów. Biorąc pod uwagę proces legislacyjny, pełną populację zaczipowanych zwierząt osiągniemy dopiero za 20 lat - stwierdził w rozmowie z tvn24.pl Leszek Świętalski, dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP, odnosząc się do projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów.

" KROPiK będzie gromadził podstawowe dane umożliwiające identyfikację zarejestrowanego psa lub kota oraz dane identyfikujące właściciela zwierzęcia" - wyjaśniono w uzasadnieniu. W opinii autorów projektu takie rozwiązanie legislacyjne ma pomóc w walce ze zjawiskiem bezdomności psów i kotów . Obecnie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

"Projekt trudny do zaakceptowania"

Do projektu ustawy w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl odniósł się dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Leszek Świętalski.

- Z jednej strony dobrze, że w końcu jakiś projekt jest. Jednocześnie trochę się różni od założeń, które były początkowo były prezentowane w ministerstwie i jest niestety trudny do zaakceptowania - stwierdził Świętalski.

- Nie do przyjęcia jest sytuacja, gdzie ministerstwo zakłada, że obowiązek czipowania będzie dotyczył tylko nowo narodzonych psów. Biorąc pod uwagę proces legislacyjny , wejście w życie i tym podobne, za około 20 lat być może osiągniemy pełną populację zaczipowanych psów , a przez dwie dekady dalej będziemy w jakiś sposób tolerować porzucanie zwierzęcia i pozostawienie go na pastwę losu. Na koszt tych, którzy zwierzęcia nie posiadają, czyli nas wszystkich. Bez żadnej odpowiedzialności - stwierdził.

Jego zdaniem "wymogiem czipowania powinny być objęte zwierzęta obowiązkowo i w terminie do trzech miesięcy od urodzenia , a nie przy jakimś pierwszym szczepieniu".

Gminna opłata za psa

Świętalski pytany o to, czy nowe rozwiązanie przyniesie gminom oszczędności ze względu na łatwiejsze egzekwowanie opłat za psa (obecnie taka opłata istnieje w części gmin), przyznał, że tak, o ile jednak "obowiązek czipowania będzie powszechny, natychmiastowy, bez okresów przejściowych".

- Wprowadzenie do rejestru po pierwsze powinno być bazą do opodatkowania, po drugie powinno również w jakiś sposób wzmacniać poczucie bezpieczeństwa każdego człowieka, który może być narażony na kontakt z psem. Musi być pewność ze strony obywatela, że państwo zadbało, iż jest to zwierzę zarejestrowane, zaszczepione i pod kontrolą - wyjaśnił.