Powstanie nowa instytucja. Podano zarobki

Ile będzie można zarobić?

W informacji stwierdzono, że zakres rozporządzenia rządu zostanie rozszerzony o pracowników Biura Rady Fiskalnej. Zostanie do niego również dodany załącznik, który określi stawki dla osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach. I tak – stawka dla dyrektora Biura Rady Fiskalnej będzie wynosić od 8 tys. zł do 22,1 tys. zł plus dodatek funkcyjny do 3 tys. zł. Główny księgowy może - według projektowanego rozporządzenia - uzyskać od 7,4 tys. zł do 18 tys. zł, plus do 2,5 tys. zł dodatku funkcyjnego. Stawki dla naczelników wydziałów zostały ustalone od 6,3 tys. zł do 15 tys. zł, plus do 2 tys. zł dodatku funkcyjnego).