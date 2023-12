Prezes PiS zadzwonił o trzeciej w nocy do prezesa TVP

Prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński przekazał, że kilka dni temu w środku nocy dzwonił do ówczesnego prezesa TVP z powodu braku sygnału telewizyjnego. Jak wyjaśnił, potem okazało się, że "nie dokonał odpowiednich zmian w swoim telewizorze". Chodzi o przejście na nowy standard nadawania - DVB-T2/HEVC. W przypadku MUX-3, na którym są wyłącznie kanały telewizji publicznej, termin był przesunięty o półtora roku w stosunku do innych multipleksów.

- Zadzwoniłem najpierw do jednej osoby, drugiej osoby - nie odbierały. W końcu do samego prezesa Telewizji (Polskiej Mateusza) Matyszkowicza, żeby się dowiedzieć, czy to już i czy to w sposób, jaki został zastosowany w stanie wojennym. Okazało się, że to tylko mój błąd, że nie dokonałem odpowiednich zmian w swoim telewizorze - stwierdził prezes PiS.