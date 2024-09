Prawa i obowiązki pracowników i przedsiębiorców w czasie powodzi

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zabezpieczenie pracowników od strony socjalnej - wyjaśnia w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl Monika Smulewicz, ekspertka prawa pracy, prezeska HR na Szpilkach. - Jeśli pracodawca jest zalany, dotknięty powodzią, to być może nie będzie mieć takich możliwości, aby pomóc pracownikom - zastrzega.

Intensywne opady deszczu doprowadziły do wezbrania rzek na południu kraju. Skutki gwałtownych zjawisk pogodowych najbardziej odczuły między innymi Głuchołazy oraz Kłodzko, jednak miejscowości, które mierzą się z podtopieniami, jest o wiele więcej.

- Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zabezpieczenie pracowników od strony socjalnej. Oczywiście w miarę posiadanych środków. Jeżeli pracownicy mierzą się ze skutkami powodzi, to pracodawca, czy to w ramach funduszu socjalnego, czy w ramach środków obrotowych, powinien pracownikom pomóc - wyjaśnia.

Zwraca uwagę, że jest jednak druga strona problemu. - Jeśli pracodawca jest zalany, dotknięty powodzią, to być może nie będzie mieć takich możliwości, aby pomóc pracownikom - zastrzega Smulewicz.

"To w jakiś sposób może też wesprzeć przedsiębiorców"

- Cieszę się z zapowiedzi premiera Tuska o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, bo to w jakiś sposób może też wesprzeć przedsiębiorców. Chociażby finansowo, w dłuższej perspektywie czasowej - mówi Monika Smulewicz i dodaje, że "na szczegóły takiego wsparcia musimy poczekać".

Zdaniem ekspertki prawa pracy "dzisiaj firmy muszą się mierzyć z tym, że pracownicy nie będą przychodzić do pracy, nie będą wykonywać obowiązków, bo zwyczajnie nie mają takich możliwości. To wpłynie na produktywność i wyniki firmy".

Pracownicy na śmieciówkach. "Zostają tylko ośrodki pomocy społecznej"

Dopytujemy na jaką ochronę mogę liczyć pracownicy na śmieciówkach? - Wszystkie dofinasowania, dodatkowe urlopy są przewidziane dla pracowników na umowie o pracę. Fundusz socjalny dotyczy pracowników, byłych pracowników i emerytów. Jeżeli mamy osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, to one nie są objęte środkami zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - odpowiada Monika Smulewicz.

Jak dodaje, jeżeli pracodawca nie przewidzi środków finansowych ze środków obrotowych dla zleceniobiorców na umowę o działo, to dla takich osoby zostają tylko ośrodki pomocy społecznej.

- W powiatach i gminach dotkniętych powodzią ważną kwestią jest to, żeby tego typu sytuacje losowe nie były polem do różnych nadużyć. Chodzi o mądre zarządzenie i gospodarowanie dodatkowymi środkami, aby były one przeznaczona rzeczywiście dla poszkodowanych. Żeby było jasne komu, kiedy, w jakiej wysokości przysługuje świadczenie. Żeby nie było dowolności przyznawania świadczeń i jednocześnie tworzenia patologii w tym zakresie - podkreśla w naszej rozmowie.