Pomoc dla powodzian. Minister finansów podaje kwoty

Pieniądze na odbudowę

- Naszym priorytetem jest rozdysponowanie tych środków do potrzebujących jak najszybciej. Dlatego też wpływające od wojewodów wnioski o wsparcie rozpatrujemy bezzwłocznie. Do dziś, zgodnie z dotychczas złożonym zapotrzebowaniem, wydaliśmy decyzję umożliwiającą uruchomienie środków na wypłaty zasiłków powodziowych dla poszkodowanych osób oraz na wsparcie przedsiębiorców w łącznej kwocie 600 mln zł - wymieniał.

Wsparcie dla kredytobiorców

- W ramach wsparcia Fundusz będzie spłacał należne raty przez 12 miesięcy, a pomoc to, chciałbym podkreślić to bardzo wyraźnie, będzie to wsparcie bezzwrotne - mówił.

Darowizny bez podatku VAT

- To, co łączy nas, Polaków, to fakt, że w trudnych momentach potrafimy się jednoczyć i dzielić z tymi, którzy potrzebują pomocy. Już od pierwszych dni powodzi widzimy potężną mobilizację wśród polskich przedsiębiorców. Potężne środki oraz dary. Dlatego też wprowadziliśmy zerową stawkę VAT dla darowizn towarów i usług przekazywanych na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi. Zerowy VAT obejmuje m.in. żywność, koce, ubrania, czyli to, co jest niezbędne osobom poszkodowanym w powodzi. Dotyczy to również nieodpłatnych usług, takich jak zakwaterowanie czy wynajem agregatów prądotwórczych czy osuszaczy, które mogą okazać się niezbędne w tej trudnej, bardzo trudnej sytuacji - podkreślał.