Przepisy regulujące warunki udzielania pomocy dla rolników poszkodowanych wystąpieniem w 2024 roku klęsk żywiołowych - wprowadza projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który trafił we wtorek do konsultacji publicznych. Pomoc może wynieść nawet do 3 tysięcy złotych od hektara.

Chodzi o zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projektowana nowelizacja ma na celu wprowadzenie przepisów regulujących ogólne warunki udzielania pomocy dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2024 r. gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych i huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz wydłużenie terminu naboru wniosków o pomoc dla kół gospodyń wiejskich do z 20 września br. do 20 listopada br. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w tym roku wystąpiły w naszym kraju gwałtowne zjawiska klimatyczne niszczące uprawy rolne, pozbawiając producentów rolnych środków do życia. Zgodnie z danymi wojewodów szkody w wysokości co najmniej 30 proc. upraw odnotowano na powierzchni blisko 150 tys. ha (z wyłączeniem szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi i majowym gradem w uprawach sadowniczych). Ocenia się, że pomoc wyniesie ok. 200 mln zł.