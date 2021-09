Zmiany w składce zdrowotnej. Opinia Konfederacji Lewiatan

To jest zamiast Polskiego Ładu, "polska łatka", czyli niewielka poprawka do tego złego projektu, który od razu krytykowaliśmy - ocenił na antenie TVN24 prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, komentując medialne doniesienia w sprawie obniżenia składki zdrowotnej. - Rząd cofa się o połowę, ale to oznacza tylko, że drugą połowę zabierze za 12, 18 miesięcy - stwierdził. Przedstawiciel przedsiębiorców mocno skrytykował też możliwość wprowadzenia podatku przychodowego.

Prowadzący działalność gospodarczą mają zapłacić w przyszłym roku składkę zdrowotną na poziomie 4,8 procent dochodu - wynika z informacji podanych przez "Rzeczpospolitą".

"Rząd początkowo proponował, aby w miejsce zryczałtowanej składki na ubezpieczenie zdrowotne (381,81 zł), jaką płacą obecnie, od nowego roku płacili 9 proc. od swoich dochodów, bez możliwości potrącenia podatku. Po tym, jak ten pomysł szokowego podwyższenia danin z działalności spotkał się z powszechną krytyką, rząd rozważał podwyższanie składki w kolejnych latach do 3, 5, 7 i 9 proc. Ostatecznie rząd zrezygnował z tego rozwiązania, aby nie drażnić elektoratu corocznymi podwyżkami, i zdecydował się na jednorazową podwyżkę realnie płaconej składki zdrowotnej do 4,8 proc." - podała "Rzeczpospolita".

Polski Ład a składka zdrowotna. Witucki: niewielka poprawka do złego projektu

Rozwiązanie to krytykował na antenie TVN24 Maciej Witucki z Konfederacji Lewiatan. - To jest zamiast Polskiego Ładu, "polska łatka", czyli niewielka poprawka do tego złego projektu, który od razu krytykowaliśmy - mówił.

Zauważył, że "to co dzisiaj nazywane jest podniesieniem składki zdrowotnej jest de facto podniesieniem podatków bez żadnej gwarancji, że te pieniądze trafią do systemu ochrony zdrowia". - To jest tylko i wyłącznie częściowe załatanie przyszłorocznych zaplanowanych już wydatków socjalnych. Także tutaj na zdrowie już specjalnie pieniędzy nie będzie - ocenił.

- Przy 9 procentowej składce rząd mówił o dziurze, która powstanie w budżecie po wprowadzeniu Polskiego Ładu w wysokości kilkunastu miliardów złotych. Teraz przy obniżeniu tego podatku ta dziura będzie jeszcze większa. My mówimy nawet nie o projekcie, ale o przeciekach prasowych, na tydzień przed potencjalnym przegłosowaniem Polskiego Ładu. Stąd nasza pozycja jest jednoznaczna. Trzeba ten zły projekt natychmiast zatrzymać i rozpocząć prawdziwą rozmowę o tym, ile pieniędzy będzie potrzebnych na ochronę zdrowia - zaapelował Witucki.

Zdaniem prezydenta Konfederacji Lewiatan rozwiązanie "mocno uderza w przedsiębiorców, tych małych". - Jest silny opór, rząd cofa się więc o połowę, ale to oznacza tylko, że drugą połowę zabierze za 12, 18 miesięcy - mówił. - Trzeba porozmawiać najpierw o tym, na co potrzebne są pieniądze i dopiero wtedy ewentualnie porozmawiać o zmianie całości systemu podatkowego - podkreślił.

Podatek przychodowy w Polskim Ładzie. "Przyhamowałoby to inwestycje zagraniczne"

Maciej Witucki odniósł się także do jeszcze jednego rozwiązania, które ma zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Jak poinformowała "Rzeczpospolita", wprowadzony ma zostać podatek przychodowy. Gazeta podkreślała, że "do ostatniej chwili będą się jednak ważyły losy, czy będzie on dobrowolny dla wszystkich i wyniesie 0,4 proc. przychodów z licznymi ulgami i odliczeniami, czy też 1 proc. dla przedsiębiorców z przychodami powyżej 50 mln euro i będzie obowiązkowo płacony, jeśli naliczony przez firmę CIT będzie niższy od 1 proc. jej przychodów w Polsce".

- Państwo z góry wyznaczyłoby poziom podatku od przychodu, który dany typ firmy będzie płacił bez względu na to, co ta firma robi. Dzisiaj duże firmy, które inwestują, z tytuły tego, że inwestują, mają mniejsze daniny lub w niektórych okresach nie płacą podatków. Dzisiaj założenie jest takie, że bez względu na to, ile te firmy by inwestowały i tak płaciłyby podatek. - wyjaśniał Witucki. Jak tłumaczył jest to niesprawiedliwe i przyhamowałoby inwestycje zagraniczne.

- Jeżeli 15 września miałoby to (projekt - red.) trafić do Sejmu, a 1 stycznia jako obowiązujące (prawo - red.) dla polskiej gospodarki to jest to złamanie wszelkich zasad. Po pierwsze dobrych praktyk negocjowania, konsultowania, ale łamania zaufania. Nie będzie inwestycji, wzrostu gospodarczego bez minimalnego zaufania. Bez pewności dla milionów Polaków, że jutro nie zmieni się im podatku dochodowego i dla setek tysięcy firm, że nie wrzuci się im jakiegoś kontrowersyjnego pomysłu wywiezionego z jakiegoś egzotycznego kraju - ocenił.

Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Autor:mp/ToL

Źródło: TVN24