Ile "na rękę" dostaną samozatrudnieni? "Im wyższe dochody, tym zmiany bardziej dotkliwe"

Kluczowe wydają się zmiany dotyczące składki zdrowotnej oraz kwoty wolnej od podatku i to one realnie wpłyną na łączny poziom obciążeń podatkowych przedsiębiorców - czytamy w analizie ekspertów Grant Thornton na temat założeń Polskiego Ładu. Analitycy podkreślają, że zmiany będą najbardziej dotkliwe dla najlepiej zarabiających.

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja programowa, na której prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zaprezentowali Polski Ład, czyli program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy, a którego fundamenty to m.in.: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Zmiany w składce

"Dla wielu przedsiębiorców najważniejszą zmianą będzie brak możliwości opłacania ryczałtowej składki zdrowotnej, której poziom obecnie to ok 380 zł. Zapowiedziana została zmiana mająca zrównać zasady jej naliczania do tych obowiązujących w przypadku umowy o prace. W praktyce oznacza to, że jej poziom odpowiadałby 9 proc. dochodu. Realnie oznaczać to może wzrost efektywnej stopy opodatkowania dochodów z działalności o blisko 9 punktów procentowych" - napisano.