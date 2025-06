PKB mocno w górę

"Kraj zamożniejszy, bardziej zaawansowany technologicznie"

"Przewidujemy, że PKB per capita Polski może do tego czasu przekroczyć poziom Włoch, a inwestycje sięgnąć 25 proc. PKB. Polska będzie też miejscem życia o wyższej jakości – Polacy będą żyli średnio o 5 lat dłużej, płace osiągną poziom 80 proc. średniej UE, a domknięciu ulegnie luka w zakresie podaży (liczby dostępnych - red.) mieszkań" – przewiduje współautor raportu dr Piotr Bartkiewicz.

Motory wzrostu

Do tego grona autorzy raportu zaliczają również niektóre branże wysokich technologii, w których pozycja polskich firm jest słabsza, ale z uwagi na korzystne otoczenie popytowe, będą one mieć w najbliższych latach dobre warunki do rozwoju np. sektor IT, przemysł zbrojeniowy, branża farmaceutyczna czy produkcja pozostałego sprzętu transportowego.