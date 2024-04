Media: Zmiana umów w ostatniej chwili. "Gigantyczne odprawy" dla zarządu

Przed dymisją zarządowi Polskiej Fundacji Narodowej zmieniono umowy, gwarantując im gigantyczne odprawy – poinformowała w czwartek "Rzeczpospolita". Do korekty umów miało dojść w związku ze zmianą władzy w Polsce. Byli członkowie zarządu PFN odmówili rozmowy na ten temat.

Polska Fundacja Narodowa zmieniła umowy

"Nasi informatorzy twierdzą, że aneksy do umów dawały im gwarancję gigantycznych odpraw. Oni sami odmówili 'Rz' rozmowy na ten temat" – napisała w czwartek gazeta.

Zmienili umowy

- Wcześniej mieli słabe zabezpieczenie, ponieważ nie dopuszczali przegranej w wyborach i nikt o to nie dbał – mówi jeden z informatorów dziennika, cytowany w artykule.

Według informacji podanych w artykule "po zamianach miał zostać wydłużony im zakaz konkurencji do 12 miesięcy z pełną miesięczną pensją, co daje w przybliżeniu ok. 400 tys. zł".