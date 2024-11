Miliardy na polską elektrownię jądrową. List intencyjny

Kolejny taki dokument

PEJ przypomniała, że list intencyjny z DFC to kolejny dokument dotyczący finansowania projektu elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Podobną deklarację, na równowartość ok. 70 mld zł, złożył wcześniej amerykański Export-Import Bank (Exim Bank), w wyniku wieloletnich rozmów z amerykańską firmą Westinghouse, w których od ubiegłego roku brały udział PEJ i Bechtel.

Ambasada USA na platformie X zaznaczyła, że Polska i Stany Zjednoczone zrobiły kolejny znaczący krok w kierunku budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Amerykańska Korporacja Finansowania Rozwoju Międzynarodowego podpisała list intencyjny dotyczący udzielenia pożyczki w wysokości 1 mld dol. Polskim Elektrowniom Jądrowym. Środki te wesprą realizację projektu jądrowego Westinghouse i Bechtel w Lubiatowie-Kopalinie. "Stany Zjednoczone są dumne, że mogą być zaufanym partnerem Polski w drodze do czystej, bezpiecznej i przystępnej cenowo energii jądrowej" - podkreśliła we wpisie ambasada.

"Cieszę się, że ten kluczowy projekt nabiera tempa. Pierwsza polska elektrownia jądrowa to symbol naszego wspólnego zaangażowania na rzecz czystej i bezpiecznej przyszłości energetycznej. To ważny dzień dla relacji polsko-amerykańskich! Stany Zjednoczone są w pełni zaangażowane we wspieranie transformacji energetycznej Polski, w tym także poprzez zaangażowanie ze strony amerykańskich instytucji finansowych" – zapewnił na platformie X ambasador Mark Brzeziński.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację. Spółka wspiera też administrację rządową w działaniach na rzecz realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej oraz wykonaniu umowy między rządem RP a rządem USA ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych i cywilnego przemysłu jądrowego w RP.