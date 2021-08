Polski Ład. Ponad połowa badanych Polaków nie wierzy w to, że rozwiązania podatkowe będą dla nich korzystne

Polski Ład - zmiany w podatkach

"Czy wierzy Pan/Pani, że rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie będą korzystne dla Pana/Pani?" - to pierwsze pytanie, które zadano uczestnikom badania dla RMF FM i "DGP". Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 7,5 proc. badanych, a "raczej tak" - 28,7 proc. Jednoznacznie negatywną ocenę rządowych propozycji wyraziło 22 proc. respondentów, a opcję "raczej nie" wybrało 32,8 proc. Dziewięć procent uczestników badania nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie.

Polski Ład nie zachwycił najmłodszych - w grupie osób od 18. do 29. roku życia 89 proc. badanych ocenia go krytycznie. W przypadku respondentów z grupy wiekowej 40-49 wskazania negatywne stanowią 84 proc. Dobrze Polski Ład ocenia 55 proc. osób w wieku od 60 do 69 lat i 58 proc. osób, które mają 70 i więcej lat.