Kolejne loty odwołane. Komunikat przewoźnika

PLL LOT odwołuje loty do Tel Awiwu

Po informacjach o ataku odwołane zostały niedzielne rejsy samolotów PLL LOT z Warszawy i Krakowa do Tel Awiwu. Rzecznik informował wówczas, że decyzję o późniejszych lotach do Izraela przewoźnik podejmie po analizie sytuacji pod kątem bezpieczeństwa.

Inne linie też odwołują loty

W poniedziałek Lufthansa przekazała, że przedłuża odwołanie lotów do Izraela do niedzieli. Węgierski Wizz Air, który lata również z Izraela do Polski, przekazał, że wstrzymuje swoje rejsy do czwartku. Do wtorku połączenia z Izraelem wstrzymały także linie Ryanair, które latają z Tel Awiwu do Krakowa i Poznania.