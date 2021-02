Plan dla polskiej energetyki. Priorytetem czyste powietrze

We wtorek rząd przyjął uchwałę w sprawie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Jak zaznacza Centrum informacyjne Rządu, PEP opiera się na trzech głównych filarach - sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza. Dokument przewiduje m.in., że w 2033 roku zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej.

Redukcja wykorzystania węgla

Zgodnie z Polityką, w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc., moc zainstalowana farm wiatrowych na morzu wyniesie ok. 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r., a w w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.