Płaca minimalna. Propozycja podwyżki

Podwyżka płacy minimalnej w 2026 roku do 5015 złotych brutto (około 3750 złotych "na rękę") - to proponują trzy związki zawodowe. W piśmie do ministra finansów związkowcy domagają się też 12-procentowego wzrostu pensji w "budżetówce".

NSZZ Solidarność , Forum Związków Zawodowych (FZZ) oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) we wspólnej propozycji skierowanej do szefa resortu finansów Andrzeja Domańskiego domagają się wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2026 roku, w tym sferze budżetowej, a także podwyżki wynagrodzenia minimalnego.

Płaca minimalna w 2026 roku. Propozycja podwyżki

Związkowcy chcą podwyżki płacy minimalnej do poziomu co najmniej 5015 złotych brutto od stycznia 2026 roku. Oznacza to wzrost o 349 zł, czyli 7,48 procent w porównaniu do roku poprzedniego.