PKP Intercity podpisało umowę z firmą H.Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych o wartości ponad 4,2 miliarda złotych. W ramach kontraktu ma zostać zbudowanych 300 nowych wagonów.

300 nowych wagonów to koszt 4,239 mld zł. W umowie przewidziano możliwość skorzystania przez przewoźnika z opcji kupna dodatkowych 150 wagonów, co podniosłoby wartość kontraktu do prawie 6,358 mld zł. W przypadku skorzystania przez PKP Intercity z opcji zakupu, byłaby to największa w historii spółki inwestycja taborowa.

PKP Intercity podpisało kontrakt o wartości ponad 4,2 miliarda złotych

- Dzisiaj zamawiamy 300 nowoczesnych wagonów z opcją zamówienia dodatkowo 150. To jest kontrakt największy jeżeli chodzi o liczbę zamawianych wagonów jednorazowo, a także największy jeżeli chodzi o wysokość kontraktu. Dzisiejszy kontrakt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony pasażerów - powiedział podczas podpisania kontraktu minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Zarząd PKP Intercity rozstrzygnął przetarg na zakup 300 wagonów z opcją na kolejnych 150 na początku marca tego roku.

Z informacji przekazanych wcześniej przez PKP Intercity wynika, że nowe wagony będą mogły rozpędzić się do 200 km/h i będą homologowane na sieci kolejowej: Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier i Litwy. Docelowo, po uzyskaniu homologacji, będą mogły obsługiwać trasy: Warszawa – Poznań – Berlin, Warszawa – Poznań – Szczecin, Warszawa – Katowice – Bohumin, Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław – Berlin, Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław – Szczecin, Gdynia – Poznań – Wrocław – Praga czy Kraków/Wrocław – Bohumin.

Wagony dla PKP Intercity

W ramach przetargu zakupione zostaną wagony różnego typu. Po zakończeniu dostaw, w opcji podstawowej, park taborowy PKP Intercity będzie bogatszy o 38 wagonów przedziałowych 1. klasy z wydzieloną częścią bezprzedziałową, 40 wagonów przedziałowych 2. klasy, 80 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy, 38 wagonów przedziałowych 2. klasy z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, 40 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy z miejscami do przewozu rowerów, 38 wagonów restauracyjnych, 26 wagonów dzienno-nocnych, które zapewnią przejazdy w nocy na miejscach do leżenia.

Jak przekazał na konferencji prasowej po zawarciu kontraktu prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, pierwsze wagony trafią do przewoźnika w roku 2026, a zakończenie dostaw przewidziano na rok 2030.

"To także nowe miejsca pracy"

PKP Intercity podpisało też w środę umowę dotyczącą przebudowy stacji postojowej Przemyśl Bakończyce, wraz z budową ekologicznej myjni całorocznej. Wartość zamówienia, które zostanie zrealizowane przez konsorcjum firm KZN Rail i Wadoma W. Małkowiak, W. Bodziony wynosi 339,9 mln zł.

- To także niezwykle istotna inwestycja, która pozwoli nam dbać o komfort pasażerów, warunki, w jakich podróżują. To także bardzo istotna zmiana dla tych, którzy pracują dzisiaj właśnie na tej stacji (...). To także nowe miejsca pracy - powiedział Klimczak.

Prezes PKP Intercity poinformował, że łączna wartość podpisanych z polskimi firmami umów przez polskiego przewoźnika to blisko 17 mld zł, m.in zawartych z Pesą, Cegielskim, Newagiem. - Myślę, że są to ogromne zamówienia, zamówienia, które zmienią oblicze PKP Intercity i polskiej kolei - podkreślił.

PKP Intercity oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe. Największą popularnością cieszą się pociągi TLK i IC.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W 2023 r. przewoźnik przewiózł ponad 68 mln pasażerów, co jest najlepszym wynikiem w historii spółki. Rok wcześniej było to niemal 60 mln osób.

W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz stacje postojowe.

Autorka/Autor:kris

Źródło: PAP