Ta kategoria pociągów ma zniknąć

PKP Intercity w informacji przesłanej PAP podkreśliła, że spółka stale kupuje nowy i modernizuje posiadany tabor, który uzupełnia kategorię Intercity (IC). "Wraz ze zwiększaniem jego dostępności, najstarsze wagony, kursujące w kategorii TLK są wycofywane z użytku i w miarę możliwości przeznaczane do dalszych modernizacji" - poinformowano.

Już niedługo nie będzie kategorii TLK

"Wyłączanie najstarszych wagonów powoduje naturalne wygasanie kategorii TLK. Połączenia przez nią obsługiwane są zastępowane kategorią IC. Ceny biletów pociągów kategorii IC są takie same, jak w TLK" - przekazano.

Przewoźnik wyjaśnił, że podstawową różnicą między kategorią TLK a IC jest komfort - w pociągach kategorii IC używane są nowe i zmodernizowane wagony oraz nowe zespoły trakcyjne. "Są one klimatyzowane, są wyposażone we wzmacniacze sygnału wifi. Każdy pasażer może korzystać z gniazdka do ładowania telefonów i laptopów. Z punktu widzenia pasażera bardzo ważne są systemy informacyjne – wyświetlacze pokazujące zbliżające się stacje" - wskazał.