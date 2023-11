Piotr Patkowski został prezesem. Komentarze polityków

Politycy o nowym stanowisku byłego wiceministra finansów

- Jak? Przez zmianę ustawy. Ktoś powie, ok, ale przecież Andrzej Duda zawetuje ustawę. Nie wszystkie zawetuje. Albo są takie ustawy, których nie będzie mógł zawetować i w tej ustawie może znaleźć się zapis, który doprowadza do tego, że tacy panowie jak pan Patkowski nie będą dalej szefami. Nie możemy pozwolić na to, żeby oni rozkradali kraj i żeby lądowali na ciepłych posadach po to, żeby przetrwali trudne lata, chude lata, kiedy są w opozycji. To jest bardzo ważne. No mercy (bez litości - po ang.) - powiedział Petru.