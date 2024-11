Petru o wolnej Wigilii: nie zmienia się reguły gry w trakcie jej trwania

- Jestem w Poznaniu, przed chwilą miałem spotkanie z przedsiębiorcami i oni mówią, tylko nie róbcie wrzutek poselskich i nie zmieniajcie reguł gry, tak jak to robił PiS. I naprawdę, na Boga, jeśli Lewica ma taki pomysł, niech to wprowadzi na rząd, niech to przejdzie ścieżką rządową. Wypracujmy wspólne stanowisko. Przejdźmy przez konsultacje społeczne - apelował Ryszard Petru, poseł Polski 2050 pytany o kwestię wolnej Wigili.