Pepco planuje otworzyć 300 nowych sklepów do końca 2025 roku, w większości w Europie Środkowo-Wschodniej - podała spółka w komunikacie prasowym.

Będzie to kontynuacja strategii realizowanej w roku finansowym 2024, w którym spółka otworzyła łącznie 331 nowych sklepów. 232 lokalizacji mieściło się w Europie Środkowo-Wschodniej, a 83, czyli ok. 25 proc., w Polsce.

Strategia Pepco

"Nasza strategia otwierania nowych sklepów będzie nadal ukierunkowana na kraje, które dobrze znamy i co do których mamy pewność generowania odpowiednich zwrotów, co pozwoli umocnić naszą już i tak silną pozycję rynkową. Dlatego, większość ze sklepów, jakie planujemy otworzyć znajdzie się właśnie w naszym regionie. Będziemy dalej się rozwijać w różnych lokalizacjach – od centrów handlowych, przez retail parki po ulice handlowe, aby zapewnić klientom wygodę zakupów w różnych okolicznościach" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym dyrektor operacyjny, Marcin Stańko.