Nowy prezes giganta. Jest zielone światło

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Cezarego Stypułkowskiego na stanowisko prezesa banku Pekao - poinformowała KNF w piątkowym komunikacie.

Kim jest Cezary Stypułkowski?

Cezary Stypułkowski od 2010 roku do 4 lipca 2024 r. był prezesem mBanku. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Związku Banków Polskich oraz przewodniczącego Sekcji Banków Dużych przy ZBP. Od 2022 r. zasiada w międzynarodowej radzie doradców MasterCard.

Był członkiem międzynarodowej rady doradczej zarządu Deutsche Banku, Europejskiej Rady Doradców J.P. Morgan, międzynarodowej rady doradczej INSEAD oraz członkiem Geneva Association. Od 2012 jest współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance w Waszyngtonie – organizacji reprezentującej blisko 500 instytucji finansowych. Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W późnych latach osiemdziesiątych jako stypendysta Fullbrighta studiował na Business School Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

O Banku Pekao

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 324 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2017 roku Bank Pekao jest częścią Grupy Kapitałowej PZU.