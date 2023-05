Tyle zrobił były zastępca szefa Kancelarii Prezydenta

Jak przypomina WP, Paweł Mucha w latach 2016-2020 był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta, a w latach 2017-2020 zastępcą jej szefa. "Od lat pozostaje w bardzo dobrych relacjach z Andrzejem Dudą , jest nadal jego doradcą społecznym. Dlatego dość niespodziewanie w styczniu 2021 r. odszedł z Pałacu Prezydenckiego i przeniósł się do Narodowego Banku Polskiego. Tam dostał nową posadę - doradcy prezesa Adama Glapińskiego" - czytamy.

Zarobki w NBP

Portal wylicza, powołując się na opublikowane przez NBP informacje o zarobkach kierownictwa banku, że roczne zarobki doradców w 2021 roku wyniosły 357,3 tys. zł, co daje 29,7 tys. zł brutto miesięcznie. "Mucha pełnił funkcję doradcy Glapińskiego do końca sierpnia 2022 r., po czym awansował. Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy został powołany do zarządu Narodowego Banku Polskiego od 1 września ubiegłego roku" - przypomina WP.