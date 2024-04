Piotrowska-Oliwa o Orlenie: żaden czempion tego nie robi

Nie jest wyrokiem bycie prezesem czy członkiem zarządu jakiejkolwiek firmy - powiedziała w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24 Grażyna Piotrowska-Oliwa, menadżerka, inwestorka i była prezeska PGNiG, odnosząc się do słów Daniela Obajtka o "piekle", które miał przeżywać kierując Orlenem. Odniosła się także do utraconych 1,6 mld zł przedpłaty za ropę z Wenezueli. - Widzę ogromny brak konsekwencji. Mówimy o byciu czempionem, potentatem w Europie. Żaden jednak nie płaci zaliczek w stu procentach - zwracała uwagę.

Pytana, czy współczuje Danielowi Obajtkowi, odpowiedziała, że "nie wiadomo, jak komentować wypowiedź prezesa". - Naczelną zasadą biznesu jest, że o byłej firmie mówi się dobrze lub w ogóle - mówiła.

Piotrowska-Oliwa: co na to pracownicy

- Ja dziękuję Bogu, że już nie jestem prezesem Orlenu. Wytrzymałem w tym piekle 6 lat. Możecie to napisać: to jest g***o, które śmierdziało od czasów WSI i wszystkich innych służb. Nikt nie wchodził tak głęboko w transakcje w Orlenie i wokół niego, bo albo nie miał o nich pojęcia, albo się po prostu zwyczajnie bał - mówił były prezes Orlenu Daniel Obajtek w rozmowie z serwisem Money.

- Nie sądzę, aby 60 tysięcy pracowników grupy czuło się dobrze z wiedzą, że pracują w szambie - ironizowała Piotrowska-Oliwa.

- To wylewanie żalu, a z drugiej przerzucanie odpowiedzialności na wszystkich dookoła. Nie jest wyrokiem bycie prezesem czy członkiem zarządu jakiejkolwiek firmy - mówiła. Zwróciła uwagę, że "każdy ma prawo zrezygnować, jeżeli czuję się z jakąś pracą źle".

PR kontra rzeczywistość

Oceniła również całokształt kilkuletniej prezesury Obajtka. - Gdybym miała popatrzeć na ten cały okres, ta działalność PR-owska i twierdzenie, jak duży koncern powstał, (w domyśle - red.) to budowałem ja (..) bez członków zarządu podejmowałem decyzję, budowałem. (..) Myślę, że jak ktoś ma bardzo duże ego, to mówi w ten sposób. Znowu odwołam się do biznesu - zawsze mówimy o zespole, który coś robi, współpracuje - powiedziała.

Daniel Obajtek Radek Pietruszka/PAP

Nawiązała do straty, którą Orlen wyliczył z tytułu przekazanych zaliczek na dostawy ropy. Było to 1,6 mld złotych. - Ona została zapłacona w stu procentach. To jest przedpłata. Tego typu rzeczy są zadziwiające - widzę ogromny brak konsekwencji. Mówimy o byciu czempionem, potentatem w Europie. Żaden jednak nie płaci zaliczek w stu procentach - mówiła.

Piotrowska-Oliwa: nie przelewa się tak dużych pieniędzy bez zabezpieczenia

- Taka firma jak Orlen czy w ogóle duże firmy europejskie mają odpowiedni rating kredytowy, mają odpowiedni standing finansowy, stosuje się gwarancje bankowe, zabezpieczenia innego rodzaju - nie przedpłaty - mówiła.

- Po prostu nie przelewa się tak dużych pieniędzy, a jeżeli już, to stosuje się odpowiednie zabezpieczenie, aby pieniądze mogły wrócić. Jak jednak mógł je zapewnić jakiś 25-latek z Chin czy z Kanady? - zastanawiała się. - Nie chce się wierzyć, że można być aż tak niekompetentnym, to uderzające - powiedziała.

Autorka/Autor:mp/ams

Źródło: TVN24