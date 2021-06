Jest postępowanie przeciwko Orange Polska. Spółce grozi wysoka kara

Postępowanie przeciwko Orange Polska

W drugiej grupie usług są usługi podmiotów trzecich rozliczane przez operatora przy wykorzystaniu "Zamów z Orange". To tzw. direct billing, gdzie opłata automatycznie jest doliczana do rachunku. Są to takie serwisy jak np. GAMEMINE, KidzInMine, VIDIX.mobi. W tym przypadku prezes UOKiK zweryfikuje, czy operator nie utrudniał konsumentom dochodzenia roszczeń przez to, że mógł udzielać niepełnych odpowiedzi na reklamacje, a także o okolicznościach świadczenia usługi "Zamów z Orange".

- Na fakturze opłaty za obie te usługi widniały pod nazwą "usługi elektroniczne", co utrudniało konsumentom rozpoznanie, co to są za usługi i kto je świadczy. Wiele osób, które zgłosiło się do UOKiK-u, twierdziło, że nie zamawiało dodatkowych usług i stąd nie wiedziało, skąd się wzięły naliczone opłaty. Sygnały od abonentów dały podstawę do wszczęcia postępowania i postawienia zarzutów Orange Polska – wskazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny.