Imperium ojca Rydzyka miało otrzymać ponad 7 milionów złotych. Jest decyzja ministerstwa

Ministerstwo Sprawiedliwości w poniedziałek poinformowało o wstrzymaniu wypłat z Funduszu Sprawiedliwości. Wśród podmiotów, którym wstrzymano wypłaty jest Fundacja Lux Veritatis, której prezesem jest ojciec Tadeusz Rydzyk - czytamy w komunikacie resortu. Fundacja do końca 2026 roku miała otrzymać łącznie blisko 7,2 miliona złotych.

Z przekazanych informacji wynika, że w pierwszym etapie kontroli weryfikowane są wypłaty, które były zaplanowane na styczeń 2024 roku. "Ministerstwo dołoży wszelkich starań, by wypłaty, co do których nie ma wątpliwości, były zrealizowane jak najszybciej" - zadeklarował resort sprawiedliwości.