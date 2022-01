W 2022 roku ważna zmiana dla telewidzów. Rzecznik UKE wyjaśnia

Zmiana standardu telewizji

Jak zauważył, z podobnym skokiem mieliśmy do czynienia w 2013 r., gdy zmieniano telewizję z analogowej na cyfrową. - Wcześniej mieliśmy cztery kanały ogólnopolskie i parę kanałów regionalnych. Pamiętamy też np. śnieżenie związane z telewizją analogową. Jednak tym razem kluczową zmianą będzie umożliwienie wraz ze standardem DVB-T2 uruchomienia tzw. telewizji hybrydowej (HbbTV), czyli połączenie internetu z telewizją. Jeżeli nasz telewizor - lub dekoder - będzie podłączony do internetu, to oglądając film można nacisnąć guzik na pilocie i zobaczyć informację o wszystkich osobach występujących w danej scenie, razem z życiorysami, skład drużyn piłkarskich, statystyki dotyczące meczu czy dokonać zakupu rzeczy, które są aktualnie reklamowane - opisywał Tomaszewski.

DVB-T2 z kodekiem HEVC- konieczny odpowieni telewizor lub dodatkowy dekoder

- Ta informacja jest zawarta w instrukcji odbiornika. Można też spisać nazwę modelu z tyłu telewizora i wyszukać instrukcję w internecie albo zadzwonić na infolinię producenta. Jeżeli ktoś w ciągu ostatnich 2-3 lat kupił telewizor, to niemal na pewno będzie mógł odbierać telewizję w nowym standardzie bez dokupywania czegokolwiek. Wystarczy, że na nowo wyszuka programy. Jeżeli ktoś ma starszy telewizor, np. sprzed 5-10 lat, który nie odbiera sygnału w nowym standardzie, to też nie musi kupować nowego odbiornika, wystarczy, że dokupi dekoder. Są one powszechnie dostępne w sklepach z elektroniką w cenach od około 100 zł - poinformował rzecznik UKE.

Jego zdaniem samodzielne podłączenie takiego dekodera również nie jest trudne. - To pudełko mniejsze od magnetowidu: z jednej strony podłącza się do niego antenę, z drugiej strony wychodzi kabel, który podłącza się do telewizora. Wtyczki trudno pomylić. W zasadzie każdy będzie w stanie to zrobić. Co więcej, jeżeli kupi się droższy dekoder, to będzie można go również podłączyć do internetu i korzystać z telewizji hybrydowej - podkreślił.