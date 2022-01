Nowa moneta NBP - "Ochrona polskiej granicy wschodniej"

Nowa moneta NBP w sprzedaży

NBP: największe od lat zagrożenie granic

Kryzys na granicy z Białorusią

Od 1 grudnia ub.r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości woj. podlaskiego i 68 miejscowości woj. lubelskiego. Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada.