Merkel mówi o nowych sankcjach na Rosję. "Gaz nie powinien być wykorzystywany jako broń"

Merkel podkreśliła, że Niemcy są "jednomyślne z USA co do tego, że gazu nie można wykorzystywać jako broni".

- Ważne, by Ukraina pozostała krajem tranzytowym i by umowa o tranzycie tego surowca była przedłużona - zaznaczyła niemiecka kanclerz. - Chcemy jak najszybciej przedłużyć umowę, która obowiązuje do 2024 roku (w sprawie tranzytu gazu z Rosji przez Ukrainę) - oświadczyła.