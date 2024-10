Media: część notariuszy zaskoczonych zapisami w specustawie powodziowej

"Informacja przyszła bardzo późno"

Jak przypomniał money.pl, wystąpienie do władz lokalnych z zapytaniem o pierwokup to obowiązek. Dopiero po uzyskaniu deklaracji, czy gmina jest zainteresowana nieruchomością - co może trwać do 30 dni - można zawrzeć "pełnoprawną" umowę. "Informacja przyszła bardzo późno, dla niektórych za późno. Są notariusze z terenów objętych nowym pierwokupem, którzy sprzedali lokale, nie biorąc pod uwagę zmiany przepisów. I teraz jest problem" - napisał portal. Według nieoficjalnych ustaleń money.pl zawartych zostało ponad 1000 umów, których ważność można teraz podważyć.