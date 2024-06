Dziemianowicz-Bąk o powrocie handlu w niedziele: chcą tego galerie i Ryszard Petru

- Uwolnienia handlu w niedziele chcą galerie handlowe i Ryszard Petru - oceniła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny pracy i polityki społecznej, gość "Faktów po Faktach" w TVN24. To odpowiedź na pytanie o dzisiejszą debatę w Sejmie nad projektem Polski 2050, dotyczącym zmian w zakazie handlu w niedziele. Ministra skomentowała również propozycję rządu w kwestii podwyżek dla budżetówki i minimalnego wynagrodzenia na 2025 rok.

Dziś w Sejmie odbyła się debata nad wspomnianym projektem Polski 2050. Przewiduje on dwie niedziele handlowe w miesiącu. Za pracę w niedzielę przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny, od 6 dni przed do 6 dni po dniu pracy w niedzielę.

- My jako Lewica chcielibyśmy wolne piątki zamiast handlowych niedziel - powiedziała ministra Dziemianowicz-Bąk w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Lewica nie chce powrotu do handlu w niedziele

- Nie chcemy zmuszać pracowników handlu do tego, żeby zamiast spędzać niedziele z rodziną, musieli iść do pracy - powiedziała ministra Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że zmiana ta dotknęłaby przede wszystkim kobiet, bo 70 procent pracowników handlu, np. kasjerki, to kobiety.