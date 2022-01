GUS ujawnia wstępne wyniki spisu powszechnego

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, dr Dominik Rozkrut powiedział, że według ostatniego spisu powszechnego w Polsce mieszka 38 179,8 tys. osób. Jest to liczba ludności Polski szacowana na 31 marca 2021 - to była data referencyjna spisu.

Populacja Polski spadła o 0,9 proc. (332 tys. osób) w porównaniu do 2011. Proporcje dotyczące płci pozostały natomiast na podobnym poziomie w stosunku do danych uzyskanych ze spisu w 2011 roku.

Liczba mieszkań i budynków w Polsce

Według stanu na koniec marca 2021 liczba mieszkań w Polsce wyniosła 15,2 mln. To wzrost o 12,6 proc. (1,7 mln) w stosunku do 2011 roku.

Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności według stanu na 31 marca 2021 r. wyniosła 1121,3 mln metrów kwadratowych i w stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 zwiększyła się o prawie 175 mln metrów kwadratowych (tj. o 18,5 proc.).

Liczba budynków to natomiast 6,8 mln. To więcej o 800 tys. (13,3 proc.) w porównaniu do 2011 roku.

Prezydent: niezwykle ważne dane statystyczne

Premier: demografia to jeden z kluczowych kierunków działania

- Polityka, która nie czerpie z nauki, nie czerpie z wiedzy, to byłoby tylko wróżenie z fusów czy korzystanie z magicznej kuli. Dlatego wiemy doskonale, że takie szczegółowe badania oparte o naszą wiedzę co do rozkładu demograficznego, rozkładu różnych wielkości w ramach naszego społeczeństwa są bardzo ważną podstawą do wprowadzenia konkretnych działań wobec ludności - powiedział premier.