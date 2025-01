W aptekach brakuje ważnego leku. "Już zaczynam się źle czuć"

"Rezerwy mi się skończyły"

- Od kilku lat choruję na parkinsona. Nakom Mite to lek, który od początku bardzo mi pomaga i przynosi znakomite efekty. Niestety od pewnego czasu, może roku, jest problem z jego zdobyciem. Jest to ogromny problem, gdyż Nakom Mite nie ma zamiennika. Przejście na inny lek często nie jest możliwe, a nawet jeśli, to też wymaga czasu - relacjonuje pani Hanna. - Ja miałam jedną receptę wykupioną na zapas, ale w tej chwili rezerwy mi się skończyły i wychodzi na to, że w całej Polsce nie ma tego leku. To się ciągnie już parę miesięcy. Byłam u neurologa, ale doktor powiedziała, że zmiana na inny lek nie ma sensu, bo żeby zejść z leku, trzeba systematycznie zmniejszać dawkę. Nakom Mite jest bardzo dobrym lekiem w stadium początkowym i średnim. Biorąc go, nie potrzeba żadnych innych. Kilka dni już go nie biorę, bo nigdzie go nie ma i już zaczynam się źle czuć - dodaje.