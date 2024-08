Najnowsze dane z przemysłu. Spadek produkcji, nowych zamówień i zatrudnienia

Czerwcowy wynik jest dwudziesty siódmy miesiąc z rzędu poniżej poziomu 50 pkt., co stanowi najdłuższą sekwencję od rozpoczęcia badania w 1998 roku.

"Nowe zamówienia, produkcja, eksport, zakupy i zatrudnienie dalej spadały, ale w każdym przypadku tempo tego spadku zmniejszyło się w porównaniu do czerwca. Presja inflacyjna w sektorze produkcji dóbr pozostała w lipcu stłumiona, a oba wskaźniki cenowe znajdowały się znacznie poniżej swoich długoterminowych średnich" - napisano.

Stan polskiego przemysłu

Autorzy badania podają, że popyt na polskie wyroby przemysłowe w lipcu nadal spadał. "Nowe zamówienia spadły dwudziesty dziewiąty miesiąc z rzędu, co jest najdłuższym spadkiem w historii, choć tempo tego spadku było wolniejsze od średniej z tego okresu. Sprzedaż eksportowa również zmalała rekordowy dwudziesty dziewiąty miesiąc z rzędu, ale dużo mniej gwałtownie. W lipcu polscy producenci zmniejszyli produkcję po raz dwudziesty siódmy z rzędu, co stanowi rekord w historii badania. Podobnie jednak jak w przypadku napływających nowych zamówień, tempo tego spadku zmniejszyło w porównaniu do czerwca" - napisano w raporcie.