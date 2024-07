Najniższa krajowa w 2025 roku

Rząd chce, by od 1 stycznia 2025 r. najniższa krajowa wynosiła 4626 zł brutto (3483,51 zł netto) , a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych - 30,20 zł. To wzrost o 326 zł i o 7,6 proc. w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 r. - 4300 zł brutto (3261,53 zł netto).

Płaca minimalna w 2025 roku - porozumienie związkowców

- Apelujemy bardzo mocno, aby rozważyć, by to minimalne wynagrodzenie nie było tylko i wyłącznie na poziomie ustawowego minimum - powiedział prezes OPZZ Piotr Ostrowski.

Pracodawcy a najniższa krajowa 2025

Zgodnie z przepisami, jeżeli RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości najniższej krajowej i stawki godzinowej, wówczas kwoty te ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września br. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów, nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Dyrektywa o minimalnych wynagrodzeniach

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu i jesteśmy gotowi do dalszych prac, do konsultacji i do uzgodnień nad przedmiotowym projektem. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie do tego dojdzie, mając na względzie datę listopadową konieczności wdrożenia wspomnianej dyrektywy - zapowiedziała szefowa MRPiPS.