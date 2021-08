Na parkingi w rejonie Morskiego Oka tylko z e-biletem. Zmiany od poniedziałku

Zgodnie z informacjami TPN, nie będzie można już kupić biletu u obsługi parku. Władze parku zalecają zakup biletu parkingowego co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, zwłaszcza że w czasie wakacji są one często wyprzedane wcześniej.

E-bilet na parking w rejonie Morskiego Oka - ile kosztuje?

Dla osób nieposiadających konta do płatności internetowych TPN uruchomi od poniedziałku możliwość zakupu biletu z płatnością gotówkową w Punkcie Informacji Turystycznej, przy ul. Chałubińskiego 44, który czynny jest codziennie od 7.30 do 16.30. Warunkiem zakupu na dany dzień jest dostępność miejsc.

Parkingi w okolicy Morskiego Oka - dlaczego wprowadzono e-bilety?

E-bilety na parkingi w rejonie Morskiego Oka - gdzie kupić?

TPN zachęca także do zakupu biletów wstępu do Parku drogą elektroniczną za pośrednictwem strony tpn.pl oraz w aplikacjach SkyCash i mPay. Bilet wstępu oraz potwierdzenie rezerwacji miejsca parkingowego najlepiej jest zapisać w telefonie lub wydrukować, aby były dostępne do okazania w przypadku braku zasięgu sieci komórkowych, co często ma miejsce na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.