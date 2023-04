Minister robi zakupy w sklepie, gdzie "ceny się nie zmieniły". Senator pyta o adres

W poniedziałek minister Anna Moskwa, w programie "Gość Wydarzeń", odpowiadała na pytanie "jak żyć"? - Obserwując zużycie energii i gazu, bo do tego jest mi się prościej odnieść, w ubiegłym roku widzieliśmy redukcję zużycia. W tym roku znowu widzimy powrót do zużycia i energii, i gazu – i w gospodarstwach domowych, i w przemyśle – porównywalny do roku ubiegłego. Zakładam, że są to przejściowe procesy, których nie obserwujemy z kolei w energetyce. W energetyce widzimy powrót do starych nawyków, a zawsze jest tak, że energetyka zwiastuje potem to, co się dzieje w detalu. Więc zakładam, że wrócimy do normalnych nawyków - powiedziała szefowa resortu klimatu.