Bezpieczny kredyt 2 procent w kolejnym dużym banku. Jest potencjalny termin

mBank ma nadzieję, że we wrześniu wprowadzi do swojej oferty Bezpieczny kredyt 2 procent. - Trwają dostosowania w systemach, którymi bank operuje - powiedział w środę prezes tego banku Cezary Stypułkowski. Nowe rozwiązanie do swojej oferty wprowadziły już między innymi PKO BP, Bank Pekao, Alior Bank oraz VeloBank.

Od miesiąca w pierwszych bankach trwa składanie wniosków o Bezpieczny kredyt 2 procent. To rozwiązanie skierowane do osób do 45. roku życia, które nie mają ani nie miały wcześniej własnego mieszkania.

mBank ma oferować Bezpieczny kredyt 2 procent

- Liczymy na to, że we wrześniu będziemy w stanie operacyjnie ten kredyt oferować - powiedział prezes mBanku Cezary Stypułkowski podczas środowej konferencji prasowej.

Bezpieczny kredyt 2 procent przewiduje dopłaty do kredytu przez 10 lat, tak aby oprocentowanie zobowiązania przez cały ten okres było na poziomie 2 proc. plus marża banku. Źródłem finansowania dopłat do rat jest istniejący już w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - Rządowy Fundusz Mieszkaniowy.

W ostatnich dniach informowaliśmy, że lista banków, które podpisały umowy z BGK o współpracy przy prowadzeniu kont i lokat mieszkaniowych w zakresie Bezpiecznego kredytu 2 procent wzrosła do dziewięciu. Podpisane umowy mają: Alior Bank S.A., Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Pekao S.A., Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO Bank Polski S.A., SGB-Bank S.A., VeloBank S.A.

Konto Mieszkaniowe

Prezes mBanku zapowiedział również, że bank wprowadzi do swojej oferty Konto Mieszkaniowe. Nowy rodzaj konta jest już dostępny w Banku Pekao oraz Alior Banku.

Konto Mieszkaniowe to drugi - obok Bezpiecznego kredytu 2 procent - z elementów programu Pierwsze Mieszkanie. Celem tego rozwiązania ma być pomoc w oszczędzaniu na zakup mieszkania. Konto mieszkaniowe mogą założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat.

Zgodnie z założeniami systematyczne wpłaty - co najmniej 11 wpłat rocznie w wysokości co najmniej 500 zł - mają gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku ma być wybierany wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes, Reuters, PAP