Zakupy w kratkę. Zmiany w niektórych sklepach na majówkę

Wtorek (30 kwietnia) i czwartek (2 maja)

Z informacji przekazanych redakcji biznesowej tvn24.pl przez sieci handlowe wynika, że we wtorek (30 kwietnia) i czwartek (2 maja) większość sklepów będzie otwartych w standardowych godzinach dla tych dni tygodnia. Wyjątkami są sieci Biedronka, Netto oraz Dino.

"Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, Biedronka w tygodniu, od 29 kwietnia, wydłuża godziny pracy sklepów. Ponad 3500 placówek na terenie całego kraju będzie czynnych do godziny 22.00 i dłużej" - podało biuro prasowe sieci Biedronka. Z kolei sklepy Netto będą czynne do 23.00, poza sklepami zlokalizowanymi w galeriach handlowych. "Są to wydłużone godziny otwarcia – z reguły nasze sklepy funkcjonują w godzinach 6-22" - zauważyła Patrycja Kamińska ze spółki Netto.