Alarm w branży. Wiceminister zabiera głos

- Jesteśmy w dialogu z ministerstwem, aby podnieść ten limit. Naszym zdaniem zostanie znacznie podwyższony - oświadczył Motyka we wtorek podczas posiedzenia sejmowych komisji klimatu, energii i aktywów oraz do spraw deregulacji.

Nowe wymogi dla magazynów energii

Zgodnie z propozycją wewnątrz budynku mieszkalnego magazyn do 10 kWh - najczęściej wybierany w budownictwie jednorodzinnym - można zainstalować tylko w pomieszczeniu nieprzeznaczonym na pobyt ludzi , a pomieszczenie z akumulatorami należ y wyposażyć w co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu .

Protesty branży OZE

"Jeśli projekt przepisów WT (warunków technicznych - red.) 2025 blokujący domowe magazyny energii to błąd - należy go natychmiast naprawić. Jeśli to nie błąd – to mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem dla transformacji energetycznej" - napisał w mediach społecznościowych Paweł Lachman, prezes stowarzyszenia Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)